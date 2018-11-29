عدن 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسجدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم، رغبة بلاده الصادقة للسلام المستند إلى المرجعيات الدولية الثلاث.وقال في كلمة له بمناسبة حلول الذكرى الـ51 لعيد الاستقلال الوطني لبلاده 30 نوفمبر، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ، : إن السلام الذي ينسى أصل الداء لن يصنع سلاماً حقيقياً، كما أن التراجع عن المرجعيات الثلاث لن يقود إلا إلى حروب أهلية وطائفية ومناطقية مأساوية، ويؤسس لدورات من العنف والحروب التي لا تنتهي".وأشاد "هادي" بمواقف وجهود الأشقاء، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، ومساهمتهم في تخفيف معاناة اليمن واليمنيين، إضافة إلى الجهود الإنسانية التي يبذلها الأشقاء في الكويت، للتخفيف من آثار انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المرجعيات التي اتفق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني.// انتهى //22:59ت م0255