الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم فعاليات بطولة الدرعية الدولية لقفز الحواجز بمركز الدهامي للفروسية بالدرعية ، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحادين العربي والسعودي للفروسية .ونجح الفارس صالح بن عميرة من الفوز بنتيجة الشوط الأول ، وحل في المركز الثاني الفارس الكويتي علي الخرافي ، وثالثا الفارس تميم عبدالكريم .وفي الشوط الثاني من البطولة عاد الفارس الكويتي علي الخرافي وحقق المركز الأول ، فيما ذهب المركز الثاني للفارس الكويتي راكان الحساوي ، وثالثا الفارس السعودي عبدالرحمن الهمزاني .وفي ختام أشواط اليوم الأول من البطولة استطاع الفارس رمزي الدهامي أن يظفر بنتيجة الشوط، ونال الفارس عبدالله الشربتلي المركز الثاني ، وفي المركز الثالث الفارس عبدالله الراجحي.وعقب نهاية المنافسات توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي الفروسية ، ونائب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الدكتور خالد الجريسي ، وسامي الدهامي ، الفائزين في الأشواط.// انتهى //23:01ت م0256