رياضي / بن عميرة والخرافي والدهامي أبطال اليوم الأول لبطولة الدرعية الدولية لقفز الحواجز
الخميس 1440/3/21 هـ الموافق 2018/11/29 م واس
الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس
انطلقت اليوم فعاليات بطولة الدرعية الدولية لقفز الحواجز بمركز الدهامي للفروسية بالدرعية ، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحادين العربي والسعودي للفروسية .
ونجح الفارس صالح بن عميرة من الفوز بنتيجة الشوط الأول ، وحل في المركز الثاني الفارس الكويتي علي الخرافي ، وثالثا الفارس تميم عبدالكريم .
وفي الشوط الثاني من البطولة عاد الفارس الكويتي علي الخرافي وحقق المركز الأول ، فيما ذهب المركز الثاني للفارس الكويتي راكان الحساوي ، وثالثا الفارس السعودي عبدالرحمن الهمزاني .
وفي ختام أشواط اليوم الأول من البطولة استطاع الفارس رمزي الدهامي أن يظفر بنتيجة الشوط، ونال الفارس عبدالله الشربتلي المركز الثاني ، وفي المركز الثالث الفارس عبدالله الراجحي.
وعقب نهاية المنافسات توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز عضو مجلس إدارة نادي الفروسية ، ونائب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الدكتور خالد الجريسي ، وسامي الدهامي ، الفائزين في الأشواط.
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