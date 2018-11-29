تبوك 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار خفيفة إلى غزيرة على محافظة تيماء ومراكزها، شملت مركز مديسيس وضواحيه ( السعالوه والبياضنية ) , وعلى مركز العسافيه شملت المريوا والمليسا وعروس ومعدى والمتاهه ورجوم الخدام والمهيدية والغضيات وقارة العلع وأبو هضبة , وعلى مركز الكتيب شملت السنانيات والبتراء وغضيات الهيئة وشهيبة والدفافيات وخولة وابرق الرمث وحلوان والمصبح, وعلى مركز ابيط شملت أبو أذن ونازية وصبيح وابيط النخيل , ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم .كما هطلت أمطار على محافظة الوجه ومراكزها , شملت مركز النشيفة و الكر و بداء والخرباء والسديد وأبو راكه.فيما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز رحيب التابع لمنطقة تبوك شملت هجرة البيضاء.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //23:12ت م0258