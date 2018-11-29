عدن 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم، أن حكومته ستتجاوز كل التحديات والأخطار الراهنة، بمساندة من الأشقاء في التحالف دعم الشرعية باليمن .وأشار "عبدالملك"، خلال احتفال رسمي في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أن حكومته لن تتهرب من مسؤولياتها وواجباتها تحت أي ذريعة كانت، ولن ترضى بغير النجاح بديلاً، على الرغم من أنها تواجه تحديات كبيرة ومهام صعبة".ولفت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن اليمنيين يعانون للسنة الرابعة من ويلات الحرب الإجرامية التي أضرمتها ميليشا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران , مجدداً التأكيد على أن توجهات الحكومة تتركز في ملفي الاقتصاد والخدمات بدرجة رئيسة، وقد أسهمت وبشكل ملحوظ في وقف الانهيار الحاد للريال، ونجحت الإجراءات في وقت محدود بتحسن أسعار السلع الأساسية ،مشيراً إلى التخطيط للمزيد من التحسن الذي سينعكس دون شك على أحوال ومعيشة اليمنيين في جميع المدن اليمنية دون استثناء".// انتهى //23:14ت م0259