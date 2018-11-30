الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأوضحت وزارة الصحة أ‏ن دواء الـ Vitrakvi هو الاسم التجاري لعلاج Larotrectinib ، لا يقوم بعلاج السرطان كلياً او شفاؤه تماماً من المنشأ كما تم ذكره مؤخراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل ، بل يهدف للسيطرة على نموه وانتشاره لأطول فترة ممكنة ولا يعد بديلاً للعلاج الجراحي والكيماوي والعلاج الإشعاعي .وأبانت الوزارة ، أن مجلة New England الطبية نشرت الدراسة على علاج Larotrectinib وكانت الدراسة في المرحلة الأولى والثانية حيث شملت الدراسة 55 مريض من مرضى السرطان والذين لديهم الطفرة الوراثية TRK حيث كانت نسبة الاستجابة الكاملة 13% ونسبة الإستجابة الجزئية 62% ، علماً أنه لم تستمر هذه الاستجابة فترة طويلة لدى جميع المرضى حيث تطور المرض لدى بعض المشتركين في الدراسة واستمرت الاستجابة في 39 % من المرضى بعد السنة الأولى من العلاج ، كما أن بعض المرضى خضع لعملية جراحية بعد الدواء .يذكر أن هذا العلاج الجديد تم اعتماده حديثاً من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج حالات محددة من السرطان ممن لديهم نوع محدد من الطفرات الوراثية النادرة (TRK gene)وهذه الطفرة النادرة توجد في بعض الأورام مثل سرطان الغدد اللعابية والدرقية والرئة والأنسجة الضامة وكذلك علاج الحالات التي تحتوي على الطفرة الوراثية ولا تحتمل الجراحة وأيضاً الحالات التي تحتوي على الطفرة الوراثية ولايوجد لها بديل مناسب للعلاج والحالات التي تطورت بعد العلاج المقرر لها .// انتهى //00:09ت م0261