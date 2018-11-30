القاهرة 21 ربيع الأول 1440هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي اليوم بمنزله، حفل عشاء تكريمًا لسفير جمهورية العراق لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية حبيب محمد هادي الصدر بمناسبة انتهاء فترة عمله.وثمن السفير نقلي خلال الحفل الجهود التي قدمها السفير العراقي خلال مدة وجوده بالقاهرة لخدمة بلاده وتوثيق العمل العربي المشترك عبر أروقة الجامعة العربية، مشيدًا بعمق العلاقات السعودية العراقية القائمة على أسس الأخوة والصداقة والجوار، متمنيًا له مزيداً من النجاح في محطته القادمة.من جانبه نوه السفير العراقي بدعوة السفير أسامة نقلي لتكريمه وسط هذا الجمع الدبلوماسي الكبير الذي يعبر عن عمق العلاقات السعودية العراقية، ويعكس أصالة المملكة العربية السعودية من قيادة ومسئولين وشعب كريم .حضر الحفل عدد من السفراء والدبلوماسيين والإعلاميين، ومديري المكاتب ورؤساء الأقسام بالسفارة.// انتهى //00:10ت م0262