تونس 21 ربيع الأول 1440هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسألقى الأمن التونسي القبض على أربعة عناصر على علاقة بالإرهاب في منطقة منزل بورقيبة شمال البلاد.وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن أفراد المجموعة محكوم عليهم في قضايا سابقة وينتمون إلى تنظيم إرهابي يتحرك داخل البلاد .وأكد بيان آخر أن البحث في خلفيات التفجير الإرهابي الذي أقدمت عليه فتاة تونسية قبل شهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وأن المعنية تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي .كما تمكن البحث من كشف أربعة خلايا إرهابية نائمة بعدد من محافظات تونس تعمل بالتنسيق مع عناصر إرهابية متحصنة بالجبال على القيام بأعمال إرهابية داخل المدن على غرار الدهس والطعن والتسميم والتفجير عن بعد, إضافة إلى كشف مخبر يقوم بصنع المواد المتفجرة والغازات السامة وكمية من المواد الأولية والإلكترونية.// انتهى //00:12ت م0263