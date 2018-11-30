الرباط 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون اليوم بالرباط , مع نظيرة البلغاري إميل ليوبينوف كارانيكولوف الذي يزور المغرب حالياً .وجرى خلال اللقاء إعلان تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين ، تتكلف بتقييم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية , إضافة إلى بحث سبل ووسائل تحسين تدفق الأعمال بين البلدين، وتشجيع خطوات الاستثمارات من الجانبين.// انتهى //00:22ت م0266