الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسوقع صندوق التنمية الزراعية ومؤسسة نماء المنورة مذكرة تفاهم وتعاون لإقامة علاقة استراتيجية للاستفادة مما لديهما من الخبرات والخدمات والاستشارات والتدريب والتطوير والتمويل .ووقع الاتفاقية من جانب صندوق التنمية الزراعية المدير العام منير بن فهد السهلي ومن جانب نماء المنورة الرئيس التنفيذي الدكتور محمد الغامدي .وتهدف الاتفاقية إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة للريادين من خلال تسويق مبتكراتهم وأفكارهم الريادية وتوفير البيئة الحاضنة للإبداع في منطقة المدينة المنورة, إضافة إلى دعم المشاريع الريادية والصغيرة والمتوسطة.ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص الصندوق على دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المجال الزراعي .// انتهى //00:56ت م0270