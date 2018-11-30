عدن 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح اليوم نائبة وزير الخارجية الإيطالي إمانويلا كلاوديا ديل ري .وأكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي خلال اللقاء التزام إيطاليا بتقديم المساعدات الإغاثية للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية في اليمن , إضافة إلى تجديد الدعم لجهود الحكومة الشرعية في استعادة الدولة ومؤسساتها،والمساهمة في دعم المشاريع التنموية والخدمية ومشاريع تعزيز الاستقرار.من جهته، قال الوزير اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن الميليشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران هي السبب الرئيس والمباشر لما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في البلاد، لافتاً النظر إلى أن أي توصيف للازمة الإنسانية اليمنية لا يحمل هذا المعنى يُعدّ مخالفاً تماماً للواقع".// انتهى //01:07ت م0272