الرياض 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسنظمت الجمعية الأهلية النسائية للأيتام "كيان"، مساء اليوم ، فعالية (متاهة اليتيم) بمناسبة يوم اليتيم العالمي وذلك في مركز غرناطة مول بالرياض.وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية سمها الغامدي أن الجمعية تعنى بالأيتام ذو الظروف الخاصة تنمية وتأهيلا وتدريباً ،وتهتم بإبراز اليتيم في الأيام العالمية وفي وأي مناسبة كانت وطنية أو دولية ، مشيرة إلى أن مناسبة يوم اليتيم العالمي تهدف إلى تعريف المجتمع بهذه الفئة وباحتياجاتهم ، وبالجمعيات التي تقدم خدمات لهم ، لكي يكون هناك مشاركة أكبر من المجتمع لدعم هذه الفئة بكل ما تحتاجه إليه من النواحي الاجتماعية والاقتصادية و النفسية ، مشيرة إلى أن ما يميز مجتمعنا المسلم التكافل والحرص على تقديم كل ما يسعد اليتيم .من جانبها ذكرت المدير التنفيذي للجمعية سارة عبدالله آل الشيخ أن الفعالية هي لإتاحة الفرصة للمجتمع لمشاركة الأيتام ذو الظروف الخاصة يومهم العالمي، كما تهدف الفعالية لتعريف المجتمع بحقوق اليتيم وواجب المجتمع تجاهه.// انتهى //01:25ت م0273