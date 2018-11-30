نيويورك 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم على انخفاض.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 59ر27 نقطة، أو 11ر0% ، ليصل إلى 84ر25338 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 99ر5 نقطة، أو 22ر0% ، ليصل إلى 8ر2737 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 51ر18 نقطة، أو 25ر0% ، ليصل إلى 08ر7273 نقطة.// انتهى //02:04ت م0274