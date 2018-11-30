بغداد 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الخميس، منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيلي دي كيرشوف الذي يزور العراق حاليًا.وأكد كيرشوف خلال اللقاء ، دعم الاتحاد للعراق في المجالات العسكرية والأمنية الأخرى.و طالب رئيس الوزراء العراقي المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي تعزيز الدعم للعراق خلال المرحلة المقبلة.// انتهى //03:09ت م0275