سياسي / الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للعراق في المجالات العسكرية والأمنية
الجمعة 1440/3/22 هـ الموافق 2018/11/30 م واس
بغداد 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس
التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الخميس، منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيلي دي كيرشوف الذي يزور العراق حاليًا.
وأكد كيرشوف خلال اللقاء ، دعم الاتحاد للعراق في المجالات العسكرية والأمنية الأخرى.
و طالب رئيس الوزراء العراقي المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي تعزيز الدعم للعراق خلال المرحلة المقبلة.
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03:09ت م
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