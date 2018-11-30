عام / الصحف السعودية
الجمعة 1440/3/22 هـ الموافق 2018/11/30 م واس
الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين وولي العهد في قمم العشرين.. رؤى حكيمة لإصلاح الاقتصاد العالمي
السياسة تزاحم الاقتصاد على طاولة قمة بوينس آيرس .. المملكة في G20.. دور فاعل في صياغة السياسات الدولية
مشاركة ولي العهد في قمة دول العشرين تعكس ثمرة جهوده لتعزيز مكانة المملكة في العالم
«الزكاة والدخل»: ضريبة السلع الانتقائية ترفع الإيرادات
«سابك» تعزز تحالفاتها الاستراتيجية بست مذكرات تفاهم دولية
قائد القوات الجوية يتفقد سير مناورات تمرين العلم الأخضر
انتخاب المملكة نائباً لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي مخدّرات باكستانيين في شقراء
لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - السودانية تعقد اجتماعات في الخرطوم
المملكة تبعثر المخططات الإسرائيلية - الإيرانية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر
«التحالف» يدمر منصة لإطلاق صاروخ باليستي في صعدة
إسرائيل تخفض تمثيلها الدبلوماسي في تركيا
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتباطأ بأكثر من المتوقع
دي ميستورا: اجتماع أستانا بلا نتيجة
جورجيا تنتخب أول رئيسة لها
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