الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين وولي العهد في قمم العشرين.. رؤى حكيمة لإصلاح الاقتصاد العالميالسياسة تزاحم الاقتصاد على طاولة قمة بوينس آيرس .. المملكة في G20.. دور فاعل في صياغة السياسات الدولية‏ مشاركة ولي العهد في قمة دول العشرين تعكس ثمرة جهوده لتعزيز مكانة المملكة في العالم«الزكاة والدخل»: ضريبة السلع الانتقائية ترفع الإيرادات«سابك» تعزز تحالفاتها الاستراتيجية بست مذكرات تفاهم دوليةقائد القوات الجوية يتفقد سير مناورات تمرين العلم الأخضرانتخاب المملكة نائباً لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العربتنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي مخدّرات باكستانيين في شقراءلجنة الصداقة البرلمانية السعودية - السودانية تعقد اجتماعات في الخرطومالمملكة تبعثر المخططات الإسرائيلية - الإيرانية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر«التحالف» يدمر منصة لإطلاق صاروخ باليستي في صعدةإسرائيل تخفض تمثيلها الدبلوماسي في تركياصندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتباطأ بأكثر من المتوقعدي ميستورا: اجتماع أستانا بلا نتيجةجورجيا تنتخب أول رئيسة لها// يتبع//06:06ت م0004