وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( القوة الفاعلة ): يوماً بعد يوم تتأكد مكانة المملكة في صياغة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي السياسي والاقتصادي، وهو أمر بات راسخاً لا حياد عنه، فالسياسات المتزنة والنظرة بعيدة المدى والحكمة في اتخاذ القرار كلها عوامل أدت إلى ثقل المكانة السعودية في المجتمع الدولي الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على اتخاذ قراراته المتعلقة بالإقليم كون المملكة ركناً أساسياً لأمنه واستقراره وازدهاره، هذا عدا انخراط المملكة انخراطاً فاعلاً في استقرار الاقتصاد العالمي من خلال توازن سياستها الاقتصادية خاصة النفطية منها في استقرار الأسواق، والحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين ما كان له بالغ الأثر على توازن الإنتاج والأسعار، ما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد "أن روسيا وأوبك التزمتا بتعهدات الإنتاج بنسبة 100 %، وذلك يرجع إلى ولي العهد السعودي".وأضاف بوتين: "يتعين عليّ أن أعترف بأن جزءاً كبيراً من ذلك قد حصل بفضل موقف السعودية، وهذا في الأساس استحقاق للسعودية وولي العهد، فقد كان المبادر إلى ذلك، وأدى ذلك إلى نتائج إيجابية".وهذا تأكيد على التزام المملكة الذي يجسد سياساتها الاقتصادية الفاعلة والمؤثرة في الاقتصاد العالمي.على الجانب الآخر نجد أن استقرار الإقليم وأمنه وتنميته تأتي ضمن أولويات السياسة الخارجية التي طالما كانت ركيزة أساسية في إقليم يُعد الأكثر سخونة في العالم على صعيد الأحداث والمتغيرات التي تنعكس آثارها على العالم، فالعالم لا غنى له عن الأدوار المهمة التي تضطلع بها المملكة، والتي عادة ما يكون لها الأثر في إحداث الفارق الإيجابي، وما أدل على ذلك من تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: "نحن مصممون على التأكد أن العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تبقى قوية حتى نتمكن من حماية أميركا"، وأن "المملكة العربية السعودية شريك مهم للأمن القومي للولايات المتحدة".وختمت : كل ما ذكرنا واستشهدنا به يؤكد تمام التأكيد أن وطننا قوة فاعلة في المجتمع الدولي سياسياً واقتصادياً، وركيزة استقرار أساسية للمنطقة والعالم لا غنى عنها.// يتبع //06:06ت م0005