ينبع 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسحصد تعليم ينبع ميداليتين فضية وبرونزية في منافسات أولمبياد الرياضيات العربي الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بجدة، وشاركت فيه 13 دولة عربية .وحصل الطالب عمر محمد عمر حبيب الله من مدرسة ابن خلدون الثانوية على الميدالية الفضية، ونالت الطالبة ثناء خالد الحيدري من الثانوية الثانية بينبع الصناعية على الميدالية البرونزية.وهنأ مدير تعليم محافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي الفائزين بمناسبة حصولهما على الفضية والبرونزية، مقدمًا شكره لكافة المسؤولين على هذا الإنجاز المميز من معلمين وأسر وإدارة تربوية .يذكر أن تنظيم الأولمبياد يأتي ضمن البرامج النوعية التي تشارك بها وزارة التعليم للارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب والطالبات في المملكة ونشر ثقافة الرياضيات لدى الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات على حد سواء، وتفعيل دور المؤسسات المعنية في تعليم الرياضيات.// انتهى //09:07ت م0011