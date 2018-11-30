طرابلس 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على مخرجات اجتماع وزراء خارجية دول الجوار بالخرطوم ، وإعلانهم دعم الحل السياسي وفق الاتفاق السياسي في الصخيرات، وتكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش والالتزام بالحوار الشامل وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية، ورفض أي حلول عسكرية،مشددين الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، وتشجيع الحوار بين الليبيين أنفسهم.وأشارت الصحف إلى دعوة وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، وزراء خارجية دول جوار ليبيا (مصر وتونس والجزائر وتشاد والنيجر) لعقد الاجتماع الثالث عشر في العاصمة طرابلس، من أجل دعم خطى التوصل إلى حل سلمي، وإرساء دولة القانون والمؤسسات في ليبيا، مبيننا أهمية استمرار التنسيق وتبادل الرؤى ومقاربة المواقف حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.وواصلت اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد ، مشيرة إلى قصف طيران مجهول، منطقة جبلية بضواحي منطقة العوينات جنوب غرب ليبيا والتي تبعد 120 كيلومتر شمال مدينة غات، مرجحة أن يكون القصف نفذه طيران الأفريكوم على تلك المنطقة التي تنشط فيها عناصر من تنظيم القاعدة.وتطرقت إلى تصريحات نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني ، وإعلانه رفضه التعديل الذي أجراه مجلس النواب في جلسته الأخيرة وتضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة لايزيد عن 104 من النواب.// انتهى //09:14ت م0012