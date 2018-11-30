هونغ كونغ 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسقُتل خمسة أشخاص وأصيب 31 آخرون بجروح، في حادث اصطدام بين سيارة أجرة وحافلة تقل طاقمًا من شركة الطيران "كاثي باسيفيك" في طريقها إلى مطار هونغ كونغ، أدى إلى سقوط ركاب من نوافذ الحافلة تحت وقع الصدمة.وقالت الشرطة إن الحادث وقع على الخط اليساري من شارع رئيسي عندما توقفت سيارة الأجرة فجأة فاصطدمت بها الحافلة.وذكر المسؤول في الشرطة ييب سيو مينغ "نعتقد أن سيارة الأجرة تعطلت فجأة وتوقفت على المسار اليساري من الطريق. وبعد أربعين ثانية ضربتها الحافلة من الخلف.وأضاف أن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها واصطدم بالحاجز الأيمن ثم الحاجز الأيسر للطريق مما أدى إلى قذف ثلاثة ركاب من الحافلة إلى الخارج.وأوضح أن سائق الحافلة قذف من النافذة أيضًا وأصيب بجروح.وأفادت الشرطة أن أربعة ركاب، امرأتين ورجلين، إضافة إلى سائق سيارة الأجرة قتلوا في الحادث.// انتهى //10:39ت م0020