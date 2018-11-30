بيروت 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسرصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، التحرّكات الجارية لحلّ العقدة التي تعترض مسار تأليف حكومة جديدة للبنان، تتولى انجاز الملفات السياسية والأمنية وانعاش قطاع الإقتصاد، الذي بات يؤرق المواطنين .وتطرقت إلى إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دى ميستورا أمس، أن الجولة الحادية عشرة من اجتماعات "أستانة" حول الأزمة السورية، فشلت فى تشكيل لجنة دستورية بسوريا.وأشارت صحف الجمعة، إلى تمكن الأمن التونسي من القاء القبض على عناصر إرهابية في منطقة منزل بورقيبة شمال البلاد، إضافة لإكتشافها خلايا نائمة، وفق بيان وزارة الداخلية التونسية أمس .وأبدت اهتماما بتأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار بالخرطوم، ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية .وأوردت تجديد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أمس، رغبة بلاده الصادقة للسلام المستند إلى المرجعيات الدولية الثلاث.كما تناقلت صحف لبنان، تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، أن النظام الإيراني يُمارس دوراً خبيثًا في المنطقة، وداوته طهران إلى التخلي عن دورها كأكبر داعم للإرهاب في المنطقة .// انتهى//11:33ت م0023