طوكيو 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم، بدعم من الأسهم الدفاعية وأسهم قطاع البترول، لكن المكاسب كانت محدودة.وارتفع المؤشر نايكي 0.4 بالمئة إلى 22351.06 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ الثامن من نوفمبر تشرين الثاني. وزاد المؤشر 3.3 بالمئة خلال الأسبوع واثنين بالمئة خلال الشهر، مستردًا بعض الخسائر التي مني بها في أكتوبر تشرين الأول، والتي بلغت 9.1 بالمئة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1667.45 نقطة.// انتهى //11:35ت م0024