تونس 22 ربيع الاول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بإشراف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس، على اجتماع مجلس الأمن القومي، وتوصل الاجتماع إلى النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ من طرف مجلس نواب الشعب.محليًا أيضًا.. تحدثت عن القاء الأمن التونسي القبض على أربعة عناصر على علاقة بالإرهاب في منطقة منزل بورقيبة شمال البلاد.وتوقفت صحف الجمعة عند تجديد حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بالعمل الجاد والسريع من أجل تطبيق القوانين والشرائع الدولية التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه المشروعة.وعرجت على تأكيد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في استانا، أنه لم يتم تسجيل أي تقدم ملموس نحو صياغة دستور جديد لسوريا وهو خطوة أساسية نحو التوصل إلى حل سياسي للنزاع.وتناولت مطالبة الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بنشر سفن حربية في بحر أزوف دعما لبلاده في مواجهة روسيا على خلفية توترات شديدة مع موسكو إثر احتجاز القوات الروسية ثلاث سفن أوكرانية في بحر آزوف.وتحدثت صحف تونس عن مصادقة البرلمان الإيطالي على قانون زجري تقدم به وزير الداخلية ماتيو سالفيني حول الأمن ويتعلق بالهجرة واللجوء .// انتهى //11:42ت م0026