جنيف 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة يزداد في جميع أنحاء العالم ولا سيما في أوروبا وأمريكا اللاتينية، لأسباب منها عزوف الآباء عن تطعيم أبنائهم.وقالت المنظمة في تقرير صدر أمس، إنه جرى الإبلاغ رسميًا عن نحو 173 ألف إصابة بالحصبة في جميع أنحاء العالم خلال عام 2017 في زيادة تجاوزت 30 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.وأضافت المنظمة أن العدد الحقيقي للحالات قدر بنحو 6.7 مليون العام الماضي. وتوفي ما يقدر بنحو 110 آلاف شخص العام الماضي، معظمهم أطفال، من المرض الذي يمكن تلافيه بالتطعيم.يذكر أن هذا المرض ممكن أن يكون شديد العدوى مميتًا أو يؤدي لفقدان السمع أو لأمراض عقلية لدى الأطفال، وكثيرًا ما يكون مؤشرًا على أمراض أخرى مثل الدفتيريا بين السكان الذين لا يحصلون على تطعيمات.// انتهى //12:31ت م0027