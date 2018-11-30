الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسافتتح عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور خالد بن علي فودة مساء أمس المؤتمر الدولي السادس لطب وزراعة الكلى ، الذي نظمته الجمعية السعودية لطب وزراعة الكلى بفندق كروان الرياض ، بمشاركة مستشفى المثدست بهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة الملك سعود، والمركز الوطني لزراعة الأعضاء, بحضور عدد كبير من الكوادر الطبية من داخل المملكة وخارجها.وأبدى الدكتور فودة سعادة بافتتاح المؤتمر الذي ستسهم أبحاثة ونقاشاته بأذن الله في التخفيف عن المرضى, مقدماً شكره لرئيس المؤتمر وللجنة المنظمة ولجميع الحاضرين والمشاركين في اعمال المؤتمر . وبدء الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها, كلمة لرئيس الموتمر الدكتور خالد الحسن أوضح فيها الجمعية السعودية لطب وزراعة الكلى أقامت خلال الثلاث السنوات الماضية 60 فعالية شملت المحاضرات والندوات في كل مدينة من مدن المملكة بمشاركه الزملاء والممرضين, بالإضافة إلى الشراكات العالمية التي عقدتها الجمعية .بعدها ألقى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور محمد السنيد كلمة أشار فيها إلى أن المؤتمر السادس لطب وزراعة الكلى أكبر مؤتمر تنظمه الجمعية منذ تاسيسها وذلك في إعداد المحاور والمتحدثين الدوليين والمحليين، بجانب الأبحاث العلمية لأكثر من 80 بحثاً علميا تم استعراض جزءً منها خلال المحاضرات والجزء الآخر عرض في المعرض المصاحب .وفي ختام الحفل كرّم عميد كلية الطب المشاركين من متحدثين ومن داعمين، كما سلّم الجوائز للفائزين في البحوث، ثم تجوّل في المعرض المصاحب ومعرض البحوث.// انتهى //12:42ت م0030