الخرطوم 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي فى ختام أعماله بالخرطوم أمس، رفضه التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا ولأي حلول عسكرية بالبلاد.وأشارت إلى مصادقة صادق المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، على الخطة الاستراتيجية الخاصة بالسودان للفترة من 2019 حتى 2023 بكلفة بلغت 2 مليار و 271 مليون دولار.وعرجت صحف الجمعة على تجديد منظمة التعاون الإسلامي دعوتها شعوب العالم إلى الوقوف في وجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.وسلطت الضوء على تسليم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.ونقلت صحف السودان عن فرق الإنقاذ الإسبانية أمس، أنها انتشلت من البحر المتوسط 564 مهاجرًا قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.// انتهى //12:42ت م0031