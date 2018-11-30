الكويت 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسرحب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ورئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح برؤساء ومديري وكالات الأنباء العربية والوفود المرافقة في اجتماع مؤتمر الجمعية العمومية الـ 46 للاتحاد الذي تستضيفه الكويت خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2018.وقال في تصريح صحفي اليوم: إن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ضوء المستجدات التي تشهدها المنطقة ويعد فرصة طيبة للتشاور حول المستجدات كافة وتنسيق المواقف والرؤى وتبادل الخبرات والأفكار ومناقشة سبل تطوير الإعلام العربي وتعزيز التعاون بين وكالات الأنباء العربية.وأعرب عن سعادته بمستوى التعاون الوطيد بين وكالات الأنباء العربية، مؤكدا ضرورة اللقاءات المستمرة من أجل تعزيز التعاون القائم وتوسيع آفاقه ليشمل المستجدات في عالم الاتصالات وكيفية الاستفادة منها في تطوير الإعلام العربي لمواكبة التطور العالمي.وأشار إلى الدور المتنامي للإعلام في العالم وقدرته على التأثير الجماهيري والدعوة إلى بذل مزيد من الجهد حتى يكون الإعلام العربي على مستوى الأحداث وعلى قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه.ودعا وكالات الأنباء العربية إلى استثمار التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال والاستفادة من التجارب العربية الناجحة والنماذج المتميزة للوصول إلى المستوى الذي يحقق تطلعات أبناء شعوبنا العربية.وأكد الشيخ مبارك الدعيج ضرورة الاهتمام بتنمية وتدريب العاملين في مجال الصحافة والإعلام وإعدادهم بشكل جيد وتأهليهم لمواجهة التحديات المستقبلية الناجمة عن الانتشار الكبير لوسائل الإعلام وتنوع أساليبها.كما أكد ضرورة السعي إلى ابتكار خدمات إعلامية متنوعة جديدة يمكنها مواكبة العصر وتلبية الاحتياجات والطموحات الإعلامية لمختلف شرائح المجتمعات العربية.وأشاد بالتزام وكالات الأنباء العربية بالمصداقية والموضوعية في نقل الأخبار والمعلومات والحقائق للتصدي للأخبار المجهولة والمغلوطة والأفكار المتطرفة التي تستهدف التأثير على عقول الشباب واتجاهاتهم، مؤكداً ثقته الكبيرة في قدرة الإعلام العربي على مواجهة الحملات المغرضة التي تستهدف النيل من صورة العالم العربي.// انتهى //12:43ت م0032