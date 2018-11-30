لندن 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، رفض رئيسة الوزراء البريطانية بدائل لخطة المغادرة المطروحة، وحثها نواب البرلمان على التفكير في العواقب على ناخبيهم إذا صوتوا ضد الخطة المطروحة.وتناولت صحف الجمعة استعداد القادة الأوروبيين لمنح بريطانيا مزيدًا من الوقت قبل تطبيق المادة 50 الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي من أجل منع الجمود البرلماني الذي يمكن أن يتسبب في عدم التوصل إلى اتفاق.وسلطت الضوء على انطلاق قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، اليوم.وتناقلت صحف بريطانيا مرور قطار من كوريا الجنوبية عبر الحدود شديدة الحراسة إلى كوريا الشمالية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.// انتهى //13:55ت م0044