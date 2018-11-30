الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أن المقاعد التي مازالت متاحة للتسجيل في اختبارات رخصة الممارسة الصحية التابعة للهيئة في الرياض وجدة والدمام وأبها في الأسبوع الأول لشهر ديسمبر 2018 تبلغ 311 مقعداً.ولفتت إلى أن اختبارات رخصة ممارسة المهنة التابعة للهيئة تجرى في مراكز اختبارات محوسبة متوفرة حول العالم وفي 17 مدينة داخل المملكة حيث توفر للمتقدمين بيئة مريحة وسهلة وخدمة تقنية مميزة تتيح زيادة درجة الأمان والسرية لمحتوى الاختباراتوالتحقق الجيد من شخصية المختبرين.وبينت أن عدد المقاعد التي ما زالت متاحة للتسجيل في الرياض تبلغ 119 مقعداً وفي مدينة جدة 88 مقعداً، أما في الدمام فتبلغ عدد المقاعد 34 مقعداً وفي أبها 70 مقعداً.يذكر أن هيئة التخصصات الصحية تملك أكبر مركز للاختبارات الإلكترونية في الشرق الأوسط في مدينة الرياض تسعى من خلاله بشكل مستمر إلى تطوير أدوات التقييم والاختبارات لتحقيق أهدافها في رفع كفاءة الممارس الصحي وتعزيز مأمونية القطاع الصحي.ويشتمل المركز على 140 مقعداً موزعة على 6 مراكز مستقلة كما يحتوي المركز على أجهزة ذكية ذاتية لخدمة المتقدمين، والمركز مزود بنظام مراقبة عالي الجودة ويتيح هذا النظام التسجيل بصوت والصورة، إضافة لوجود مراقبين لكل مركز مدربين على أعلى المستويات.// انتهى //14:02ت م0049