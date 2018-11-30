بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري نحو 900 مليون جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 6ر750 مليار جنيه.وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فزاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 52ر0% ليسجل مستوى 13320 نقطة، فيما انخفض مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 98ر1% ليبلغ مستوى 682 نقطة، وتراجع مؤشر /إيجي اكس 100/ بنحو 86ر1% ليبلغ مستوى 1707 نقطة.وأشار التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى أن ارتفاع قيم التداول خلال الشهر الجاري لتبلغ 3ر6 مليار جنيه من خلال تداول 066ر1 مليار ورقة منفذة على 127 ألف عملية.وبين أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 61ر59% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرون الأجانب غير العرب استحوذوا على 02ر31% والعرب على 38ر9% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 41ر286 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 95ر556 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.وأشار إلى أن المؤسسات استحوذت على 51ر53% من المعاملات في البورصة وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 49ر46%، مبينًا أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 35ر258 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.وخلص التقرير إلى القول، إن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغت 558 مليون جنيه، وأن اجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 572 ألف سند تقريبا.// انتهى //15:44ت م0055