تبوك 22 ربيع الأول 1440 الموافق 30 نوفمبر 2018 واسأنهت الكلية التقنية بمنطقة تبوك المرحلة الرابعة من برنامج " أتقن", وتستعد الأحد القادم لإطلاق المرحلة الخامسة والأخيرة من عمر البرنامج.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري, أن المرحلة الرابعة للبرنامج المجتمعي ” أتقن ” يضم حزمة من البرامج التدريبية التي تلامس حاجة شرائح المجتمع لحياتهم اليومية وعددها 14 تنفذ في الوحدات التدريبية بالمنطقة، مشيرا إلى أن الأسبوع الخامس والختامي لهذه المرحلة يبدأ تنفيذه مطلع الأسبوع القادم بدء من يوم الأحد عبر موقع مركز الأعمال على الرابط التالي : https://ctc.tvtc.gov.sa .وأضاف أن أكثر من 500 مستفيد ومستفيدة بالمنطقة أكملوا برامج تدريبية تناسب ميولهم ورغباتهم في هذا البرنامج.// انتهى //16:00ت م0056