وادي الدواسر 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسعقدت الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" في محافظة وادي الدواسر مؤخراً, الملتقى التعريفي الأول للجمعية، وذلك بمركز دانة لبرامج الفتاة والمرأة بالمحافظة، بحضور عددٍ من المهتمات بذوي الإعاقة والتربية الخاصة بجميع فئاتها.وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور ياسر بن مبارك الدوسري، أن الملتقى الذي أقيم بالتعاون مع مركز دانة أهتم بالتعريف بالجمعية ونشاطاتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المحافظة، وفكرة عن الجمعية ونشأتها وفروعها بالمملكة.وتضمن الملتقى كلمة لمساعدة الرئيس التنفيذي بالجمعية خولة بنت ابراهيم المفيز تناولت الخدمات التي تقدمها الجمعية وطريقة الحصول على العضوية وفئاتها ومميزات كل فئة، كما تحدثت مسؤولة التدريب والتطوير بالجمعية عبير العليط عن أهمية التدريب والتطوير وكيفية تطبيقه على أرض الواقع بالتعاون مع خبراء في التربية الخاصة، فيما تناولت مسؤولة البرامج والتخطيط هند الدوسري أهمية التخطيط وأهدافه والخطة التشغيلية السنوية للجمعية، وبرنامج جستر الاستشاري، وتحدثت مسؤولة رابطة المتطوعين سارة آل دخنان عن أهمية العمل التطوعي بالنسبة للفرد والمجتمع ، وطريقة الانضمام الى أصدقاء جستر.وشاركت مديرة مركز عبور للرعاية النهارية هياء شجاع، بورقة عمل عن مركز عبور ونشاطاته والبرامج التي يقدمها لخدمة ذوي الاعاقة في المحافظة بالتعاون مع الأستاذ المساعد في كلية التربية بوادي الدواسر الدكتورة يسرا عبدالفتاح، التي تحدثت عن دور الأسرة وما تواجهه من صعوبات وكيفية التغلب عليها، كما تضمن الملتقى تقديم محاضرة بعنوان "الإعاقة ومسبباتها" ألقتها الأستاذ المساعد في قسم التربية الخاصة بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدكتورة ميرفت عزمي .// انتهى //16:01ت م0058