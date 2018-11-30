مكة المكرمة 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسوفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 500 ألف سماعة للاستماع لترجمة خطبة الجمعة يقوم عليها مترجمون متخصصون لتوضيح وشرح عمل الجهاز لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي للناطقين بغير اللغة العربية، حيث يأتي ذلك سعياً لإيصال رسالة الحرمين الشريفين التوجيهية والتوعوية والإرشادية للحجاج والمعتمرين والزائرين بلغاتهم بما يعكس الصورة الصحيحة والمنهج الوسطي للدين الحنيف وإبراز سماحته وقيمه النبيلة.يذكر أن المشروع قد جاء بناءً على توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -, لترجمة خطب الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي للمصلين الناطقين بغير العربية لتصل رسالة الخطبة إلى المسلمين بلغاتهم .ويعد المشروع إنجازاً كبيراً ونقلة نوعية وإضافة مميزة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، لا سيما فيما يتعلق باستفادة رواد الحرمين الشريفين من الخطب والدروس بلسانهم ولغاتهم .// انتهى //16:04ت م0060