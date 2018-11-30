الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واستلعب غداً مباريات الجولة التاسعة من دور المجموعات التمهيدي لمنافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين ، بإقامة 4 مباريات.وسيلتقي ضمن المجموعة الأولى العدالة مع الخليج على صالة الهيئة العامة للرياضة بالأحساء ، ويواجه الصفا على صالته في صفوى نظيره النور.وستجري مباريات المجموعة الثانية على صالة نادي الخليج بسيهات، حيث سيلعب المحيط مع الأهلي ، ويتبعها مباراة مضر مع القارة .// انتهى //16:11ت م0065