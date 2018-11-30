رياضي/ 4 مباريات في الجولة الـ 9 من تمهيدي الدوري الممتاز للناشئين لليد غدا
الجمعة 1440/3/22 هـ الموافق 2018/11/30 م واس
الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس
تلعب غداً مباريات الجولة التاسعة من دور المجموعات التمهيدي لمنافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين ، بإقامة 4 مباريات.
وسيلتقي ضمن المجموعة الأولى العدالة مع الخليج على صالة الهيئة العامة للرياضة بالأحساء ، ويواجه الصفا على صالته في صفوى نظيره النور.
وستجري مباريات المجموعة الثانية على صالة نادي الخليج بسيهات، حيث سيلعب المحيط مع الأهلي ، ويتبعها مباراة مضر مع القارة .
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16:11ت م
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