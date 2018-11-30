الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسيستعد الاتحاد السعودي للتنس لاستضافة بطولة الأساتذة العرب بنسختها الثانية في مدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 14 ديسمبر القادم ، بمشاركة 34 لاعبا يمثلون نخبة لاعبي الوطن العربي المصنفين عالمياً .وقدم رئيس الاتحاد السعودي للتنس بالإنابة خالد السعد عن شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة على موافقتهم بإقامة البطولة، ودعمهم وحرصهم على أن تكون المملكة العربية السعودية حاضنة للبطولات العربية والعالمية .// انتهى //16:19ت م0068