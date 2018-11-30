الأحساء 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسنظمت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الأحساء، أمس، ورشة عمل بعنوان "فن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة" لعدد من منسوبات إحدى شركات المخابز الأوتوماتيكية، وذلك في مقر المصنع بالمدينة الصناعية بالأحساء.وتناولت الورشة التي قدمتها نوره الشعيبي الحديث حول نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع السعودي، واستعراض بعض الأفكار والتصورات الخاطئة لدى بعض أفراد المجتمع حول الإعاقة، إلى جانب فن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والسمعية، والبصرية، والعقلية، وذوي صعوبات النطق والتخاطب، وذوي التشوهات في الوجه، إضافة الى آلية تعامل منسوبي المصنع مع الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف فئاتهم للوهلة الأولى سواء أكانوا موظفين أو عملاء، وآلية تنسيق المواعيد معهم.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري أن الورشة تأتي ضمن استراتيجية الجمعية في نشر الوعي وإرشاد أفراد المجتمع بالإشكالات التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة والسبل المثلى للتعاطي معها، عادا الورشة أحد خطوات البدء بمشروع التدريب المنتهي بالتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعمل الجمعية من خلاله بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص على تدريب وتأهيل عدد من الشباب والفتيات السعوديين من ذوي الإعاقة على عدة أعمال بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم ليتم بعد ذلك توظيفهم في مقر الجهة.وأشار إلى أن الجمعية تحاول من خلال برامجها ومشروعاتها التدريبية المنتهية بالتوظيف الاتساق مع مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنبثقة من رؤية المملكة الطموحة 2030م في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة تضمن استقلاليتهم وتحقق اندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع عبر تطوير الآليات والإجراءات لتمكين ذوي الإعاقة القادرين على العمل، والتي تسعى من خلالها إلى تشجيع توظيف وعمل هذه الفئة في القطاع الخاص مع التركيز على أهمية الحصول على الخدمات التيسيرية المساندة للقيام بالمهام الوظيفية، وتهيئة بيئات العمل لتكون مساندة (مواءمة) لتسهيل القيام بمهام ومتطلبات الوظيفة.يشار إلى أن الجمعية نظمت أمس الأول، ورشة "فن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في احدى الفنادق التراثية بمحافظة الأحساء قدمتها نوره الشعيبي.// انتهى//.16:29ت م0070