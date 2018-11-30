الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسيشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة الجولة الآسيوية الثالثة للمبارزة تحت 17 سنة (سلاح الابيه) التي ستنطلق غدا في هونج كونج وتستمر لمدة خمسة أيام.ويمثل المنتخب السعودي 3 لاعبين هم حسين الطويل وعبدالكريم الحليفي وعمر العكاس، فيما يتولى تدريب المنتخب محمد بن عزيزة.وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان ، أن البطولة تعد امتداداً للجولتين السابقتين في الصين والأردن، مبينا أهمية البطولة في التصنيف على المستوى الآسيوي، إضافة إلى اكتساب الخبرة واحتكاك اللاعبين لتعزيز امكانياتهم وقدراتهم المهارية.ونوه بما قدمته منتخبات المبارزة خلال العام الحالي 2018 من إنجازات أثمرت عن 31 ميدالية متنوعة في بطولات خليجية وعربية ودولية، مشيدا بالدعم الذي تجده الاتحادات الرياضية من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية.// انتهى //16:32ت م0071