أبيت آباد 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسافتتح الصندوق السعودي للتنمية، مؤخراً، مشروع المجمع الإسكاني السعودي لمعهد أيوب الطبي في مدينة أبيت آباد بإقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان، وذلك ضمن البرامج التنموية التي يمولها الصندوق، بجمهورية باكستان الإسلامية عن طريق منحة المملكة العربية السعودية المقدرة بمبلغ 600 مليون ريال للمناطق المتضررة من الزلزال .وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي في تصريح بهذه المناسبة أن المشروع يعد منحة من حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية إلى الأشقاء في باكستان، وهو عبارة عن 19 مبنى يتكون كل مبنى من ستة شقق، بتكلفة بلغت حوالي (10.5) مليون دولار أمريكي .وأكد أن هذا المشروع يعد جزء من الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لدعم احتياجات الأشقاء في جمهورية باكستان الشقيقة .ورعى حفل افتتاح الوحدات السكنية بمجمع أيوب الطبي في مدينة أبيت آباد المدير الاقليمي بإدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية المهندس عبدالله بن محمد الشعيبي ممثلًا عن الصندوق، بحضور نائب رئيس البعثة بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان حبيب الله بخاري، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة المالية بالحكومة الباكستانية، وممثلين من إدارة مجمع أيوب الطبي .وأفاد المهندس الشعيبي أن مجموع مبالغ المنح التي قدمت لباكستان عن طريق الصندوق السعودي للتنمية تبلغ 1250 مليون ريال .من جانبه، أعرب مدير عام المشاريع بالهيئة الوطنية الباكستانية لإعادة الإعمار والتأهيل في المناطق المتضررة بالزلزال العميد آفتاب قريشي عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية على الدعم المستمر الذي تقدمه لباكستان .وبين أن المملكة تعد من أكبر الداعمين للتنمية في باكستان، مشيرًا إلى أن الصندوق السعودي للتنمية ساهم في تنفيذ العديد من مشاريع التنمية في باكستان لاسيما في مجالات التعليم والخدمات الطبية وتحسين شبكة الطرق وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال والفيضانات والإرهاب .// انتهى //16:40ت م0073