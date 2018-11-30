الطائف 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأنجز مجموعة من طلاب السنة النهائية بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بجامعة الطائف، دراسة لتطبيق مشروع تخرج عن "تطبيقات المتحكمات الصناعية في مجال التعدين وصناعة الذهب"، في منجم ومصنع الدويحي للذهب.وأوضح مسؤول ملف التعدين بكلية الهندسة بجامعة الطائف الدكتور هشام عوض، أن تنفيذ طلاب الكلية لدراستهم في منجم ومصنع الدويحي للذهب يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة الطائف وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) في إبريل 2018، التي نصت على تبادل الخبرات والكفاءات المؤهلة بين الجامعة والشركة، وإجراء الدراسات وتبادل الخبرات الفنية التي يحتاجها الطرفين.وبين أن الطلاب المشاركون في الدراسة، سبعة طلاب من أوائل الخريجين، أجروا مناقشات، مع العاملين في شركة (معادن) من مهندسين وفنيين عن عمليات التحكم المختلفة بخط الإنتاج في منجم ومصنع الدويحي بغرض تطبيق مشروع تخرجهم.فيما أشار مسؤول ملف التعدين بكلية الهندسة بجامعة الطائف إلى أن العاملين بشركة (معادن) أجابوا على الأسئلة والاستفسارات حول عمليات الإنتاج في منجم ومصنع الدويحي، وساعدوا الطلاب على اختيار مواقع ونقاط التحكم التي ستطبق بخط انتاج الذهب من خلال مشروع التخرج.وبين أن الطلاب، الذي يرافقهم الدكتور عبدالله القثامي من قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة، اطلعوا على مراحل استخراج الخام من المنجم، التي تمر بعمليات التكسير والطحن لصخور الخام بالموقع، كما اطلعوا على العمليات والمراحل الكيميائية المختلفة لاستخلاص الذهب من خاماته, منوها إلى أن منجم الدويحي الذي بدأ الانتاج قبل عامين يعد من أكبر مناجم الذهب بالمملكة، وهو من فئة المناجم السطحية المفتوحة (Open pit mine)، ويتكون من صخور "الريوليت" النارية الحمضية.وأفاد الدكتور عوض أن الطلاب والوفد المرافق أعبروا عن ردود فعل إيجابية حيال إجرائهم الدراسة بمنجم ومصنع الدويحي للذهب ونتائجها زيارتهم للمنجم، التي كانت ناجحة بكل المقاييس، وطالبوا بمزيد من هذه الزيارات إلى مواقع الإنتاج المختلفة لإثراء العملية التعليمية، واكتساب الخبرة والاحتكاك المباشر بمواقع الانتاج.// انتهى //16:44ت م0074