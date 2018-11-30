الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واستختتم غداً على ملاعب الرياض للجولف منافسات البطولة الدولية المفتوحة الرابعة للجولف، بمشاركة 67 لاعباً يمثلون 11 دولة.وفي منافسات اليوم كان الإنجليزي تود كليمنت متقدما بثمان ضربات تحت المعدل وقبل مواطنه جيمي السون في ظل أن حامل اللقب السعودي عثمان الملا قريب منهما لثلاث ضربات تحت المعدل، مشاركة مع الإنجليزي جوش وايت، ويأمل الملا أن تكون الجولة الأخيرة غداً منطلقا لتعديل مساره للمنافسة بقوة على كأس البطولة.// انتهى //16:45ت م0075