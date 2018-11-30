الطائف 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسافتتح مدير وحدة الحماية بمحافظة الطائف حسين العبادي اليوم, أعمال ندوة "شركاء النجاح نحو مجتمع أسري آمن " والمعرض المصاحب لفعاليات الندوة التي تهدف لتنسيق الأدوار بين الإدارات المعنية لمعالجة العنف.وسلطت الندوة الضوء على جملة من المحاور تم من خلالها استعراض نظام الحماية الاجتماعية وآليات استلام البلاغ ومعالجته منذ لحظة وصوله إلى مركز تلقي بلاغات العنف الأسري، بما يحقق سرعة التدخل العاجل واستقرار الاسرة حتى تكون لبنة فاعلة في المجتمع, كما تم مناقشة كيفية معالجة العنف داخل الأسرة بسبب تعاطي المخدرات أو الاضطراب النفسي بتظافر جهود الإدارات ذات العلاقة من خلال التنسيق المباشر، والتأكيد على استخدام الأساليب العلاجية من قبل المختصين بطرق مهنية تحفظ خصوصية الأسرة ككيان اجتماعي .وصحب الندوة معرض صامت لنشر الوعي والثقافة المجتمعية لرفض العنف ونبذه، بحيث يفعل وينقل للجهات الشريكة لتحقيق الوعي ونبذ العنف بكل أشكاله من خلال منصة اجتماعية ونفسية وقانونية.من جانبه عبر مدير عام فرع الوزارة منطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي عن شكره لوحدة الحماية الاجتماعية بالطائف على الجهود التي تقدمها الوحدة في مناشطها المنبرية بالإضافة إلى تفعيل المعرض المصاحب كمعرض متنقل بين الجهات المشاركة وتعزيز الجانب التوعوي لجميع شرائح المجتمع.يذكر أنه شارك في الندوة كلا من محافظة الطائف والشرطة الطائف والنيابة العامة وإدارة مكافحة المخدرات، ومستشفيات الأطفال والصحة النفسية ومجمع الملك فيصل والملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى القوات المسلحة بالهدا ومستشفى الأمير منصور العسكري .16:51ت م0076