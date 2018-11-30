المدينة المنورة 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسقام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة قيس بن عبدالحميد المعيقلي يومي الأربعاء والخميس, بجولة تفقدية شملت محافظة ينبع وبدر والمسيجيد والواسطة والرايس, وذلك للاطلاع على سير العمل بالإدارات في المحافظات التابعة للمنطقة.وتفقد خلال جولته, إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة بدر, والتقى بمنسوبي إدارة المساجد بمحافظة بدر, واستمع لمنسوبيها واحتياجاتهم وسير العمل, كما زار المكتب التعاوني في الواسطة والمسيجيد, إلى جانب تفقده لمساجد محافظة بدر للوقوف على احتياجات المساجد, كما زار مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع .// انتهى //17:19ت م0077