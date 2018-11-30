اقتصادي / الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع
الجمعة 1440/3/22 هـ الموافق 2018/11/30 م واس
إسلام آباد 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس
أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم, على تراجع بنسبة 0.35% أي ما يعادل 142 نقطة، وأقفل عند مستوى 40496 نقطة .
وبلغ حجم التداول 212883830 سهماً نفذت في 345 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 83 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 236 شركة، واستقرت قيمة أسهم 26 شركة .
واستحوذت أسهم القطاع المصرفي وشركات الاسمنت والمواد الكميائية على التداول الإيجابي في البورصة .
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