إسلام آباد 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم, على تراجع بنسبة 0.35% أي ما يعادل 142 نقطة، وأقفل عند مستوى 40496 نقطة .وبلغ حجم التداول 212883830 سهماً نفذت في 345 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 83 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 236 شركة، واستقرت قيمة أسهم 26 شركة .واستحوذت أسهم القطاع المصرفي وشركات الاسمنت والمواد الكميائية على التداول الإيجابي في البورصة .// انتهى //18:00ت م0082