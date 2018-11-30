عام / رئيسة الوزراء البريطانية تصل الأرجنتين للمشاركة في قمة الـ G20
الجمعة 1440/3/22 هـ الموافق 2018/11/30 م واس
لندن 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس
وصلت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إلى العاصمة الأرجنتينية بيون اريس للمشاركة في فعاليات قمة الـ G20 التي تنطلق أعمالها اليوم.
وأفادت الحكومة البريطانية في بيان : أن ماي ستجري عدة لقاءات ثنائية مع قادة دول المجموعة لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تقديم شرح حول إتفاق بريكزيت الذي توصلت اليه بلادها مؤخراً مع المجموعة الأوروبية.
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18:28ت م
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