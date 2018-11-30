الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم الجمعة حفل سباقه الـ (31) على مساهمة ورعاية نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسة هي الشوط السابع على مساهمة نادي الفروسية والشوط التاسع "تقديرية" نادي الفروسية ( لرؤية 2030 ) والعاشر للخيالة المتمرنين برعاية نادي الفروسية.وسلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع جائزة مساهمة نادي الفروسية لمدرب الفرس (شفلونه) غيث الغيث العائدة ملكيتها لإسطبل سعد بن عطالله القحطاتي التي حققت المركز الأول في سباق الشوط السابع، فيما سلم الجائزة التقديرية لمالك الجواد ( شبل طياب ) محمد بن مهدي آل شكوان الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط التاسع، في حين سلم المزروع الشيك الإفتراضي لرعاية نادي الفروسية لمدرب الجواد ( الملهب ) أحمد الشايع العائد ملكيته لإسطبل المنقوش الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط العاشر.//انتهى //19:00ت م0089