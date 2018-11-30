نجران 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسنظم مكتب هيئة الرياضة بمنطقة نجران اليوم، فعالية "رياضة المشي"، بمناسبة اليوم العالمي للمشي 2018م، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك بممشى حي الفهد بطريق الملك سعود بمدينة نجران.وتهدف الفعالية التي استهدفت الأفراد والعائلات من مختلف شرائح المجتمع، إلى رفع معدل ممارسة الرياضة، ونشر ثقافة المشي بين أفراد المجتمع، وتعزيز نمط الحياة الصحي بممارسة هذا النوع من الأنشطة الرياضية، ورفع معدل المشاركة المجتمعية في مثل هذه الأنشطة.وكانت الفعالية قد انطلقت من أمام مبنى أمانة منطقة نجران، حتى موقع النافورة التفاعلية على طريق الملك سعود، لمسافة 2 كلم.// انتهى //19:06ت م0093