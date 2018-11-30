الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسيقيم نادي الفروسية حفل غداٌ حفل سباقه الـ (32)ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض، على كأسي وزارة البيئة والمياه والزراعة وجمعية الكشافة السعودية.ذكر ذلك مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع، الذي تمنى التوفيق للجميع في هذا السباق المكون من عشرة أشواط، خصص السادس منها للمنافسة على كأس وزارة البيئة والمياه والزراعة للأفراس المستوردة مفتوح الدرجات لمسافة 1600م، فيما خصص الثامن للمنافسة كأس جمعية الكشافة السعودية للجياد المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1800م.//انتهى //19:55ت م0099