تبوك 22 ربيع الأول 1440 الموافق 30 نوفمبر 2018 واسانطلقت اليوم بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك فعالية "رياضة المشي" والذي نظمها مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، بمناسبة اليوم العالمي للمشي، بحضور مميز للأفراد والعائلات من مختلف شرائح المجتمع والأعمار، وسط تواجد كبير لفرق وسيارات الإسعاف والدوريات الأمنية والخدمات المساندة الأخرى حرصا على سلامة المشاركين.وشملت الفعالية المشي لمسافة 6 كم بدأت من المدينة الرياضية باتجاه جامعة الأمير فهد بن سلطان والعودة للمدينة الرياضية، مع وجود مسار خاص للرجال ومسار للنساء، إضافة إلى وجود مركز فحص طبي للفئتين.وكالة الأنباء السعودية كانت حاضرة في هذه الفعالية التقت خلالها مع عدد من المشاركين، حيث أفاد المواطن " كمال حمدي " انه يشارك هذا اليوم لتشجيع الاخرين على رياضة المشي ولتعزيز مفهوم الرياضة وأهميتها للوقاية من الأمراض، مشيراً بانه سبق وان مشي مسافة تتجاوز 1300 كم بين محافظات ومناطق المملكة للتوعية عن مرض السكري.فيما أكدت المشاركة رانيا عبدالفتاح، أنه تشارك بفعالية رياضة المشي، لأجل زيادة الاهتمام بهذه الرياضة بمنطقة تبوك وخصوصاً من قبل النساء، كون رياضة المشي تعد من أسهل أنواع الرياضات من حيث الممارسة، و تناسب جميع الفئات العمرية، و لا تقل أهميتها عن باقي أنواع الرياضة، فهي مفيدة جدا لتقوية عضلات الجسم عامة، و تعمل على تقوية القلب، و تحد من مخاطر أمراض القلب، و السكتة الدماغية.فيما أكد المشارك علاء عبدالمنعم _ مصري الجنسية _ أنه يشارك هذا اليوم مع افراد عائلته، كون رياضة المشي مفيدة للجسم والعقل ولمختلف الاعمار، وتؤدي إلى تقليل نسبة الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والشرايين، وتحافظ على الوزن المثالي وعلى ذاكرة أفضل كما أنها تزيد الثقة بالنفس.وأوضح المواطن خلف البلوي والذي تجاوز عمره 80 عاما، أنه أتي اليوم للمشاركة باليوم العالمي للمشي كونه يمارس هذه الرياضة من زمن بعيد ويهدف من خلال هذه المشاركة إلى تحفيز الشباب لممارسة الرياضة، وبناء جيل يقدر ويثمن دور النشاط البدني والحركة في بناء جسم وعقل صحي وسليم.فيما عبر الطفل اسامه مفرح عن سعادته بالمشاركة بهذه الفعالية والذي قدم للمشاركة مع والده باعتباره من محبي ممارسة رياضة المشي.من جانبه أوضح مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة تبوك سعود العنزي، أن هذه الفعالية هدفت إلى تشجيع ممارسة رياضة المشي وتعزيز نمط الحياة الصحي ونشرها بين أوساط المجتمع ليكون مجتمعًا صحيًّا وحيويًّا, ورفع معدل المشاركة المجتمعية في مثل هذه الأنشطة, مؤكداً أن هذه الفعالية تأتي ضمن برامج الهيئة العامة للرياضة لرفع معدل ممارسة الرياضة لدي المواطنين من 13% إلى 40% وفقاً لبرنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030, معرباً في ختام حديثه عن شكره لجميع المشاركين والمنظمين لهذه الفعالية.// انتهى //19:55ت م0101