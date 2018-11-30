عام / انتهاك بحري إسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية
الجمعة 1440/3/22 هـ الموافق 2018/11/30 م واس
بيروت 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واس
انتهك الإحتلال الإسرائيلي مجدداً للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما منها القرار رقم 1701 .
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم ،أن زورقًا حربيًا تابعاً للقوات الإسرائيلية أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على ثلاث مراحل لمسافة أقصاها حوالى 535 متراً .
وأشار البيان إلى أنه تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان .
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19:56ت م
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