الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، أعمال المؤتمر الرابع للجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة في دورته الثانية تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، وذلك بحضور الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصّات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده، والرئيس التنفيذي للجمعيات الصحية الدكتور سعد بن محمد عسيري، ورئيس الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة الدكتور عدنان مفتي، بمشاركة نخبة من العلماء والمختصين في هذا المجال.ويهدف المؤتمر إلى القضاء على السمنة سواء كانت بالطرق الجراحية أو غير الجراحية .وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصّات الصحية على رسالة الهيئة التي تتمحور في حماية وتعزيز الصحة في المملكة من خلال ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.ويشتمل المؤتمر على ثلاث ورش عمل وهي ، التخطيط الاستراتيجي للقضاء والسيطرة على السمنة، والسياسات والأدوار الحكومية، وصياغة المبادئ والتوجيهات، وسيتم مناقشة حجم المشكلة والتدخلات المطلوبة للمنع والسيطرة على السمنة ودور المشاركات المجتمعية في ذلك.// انتهى //20:27ت م0103