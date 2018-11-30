الرياض 22 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 30 نوفمبر 2018 م واستختتم يوم غدِ منافسات بطولة الهيئة العامة للرياضة للألعاب الإلكترونية، التي تنظمها الهيئة التي انطلقت أحداثها أمس في الصالة الخضراء بمدينة الدمام ، وسط دعم واهتمام من معالي رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.وشارك في البطولة 1024 لاعبًا من مختلف الفئات العمرية من أصل 21580 متقدماً، بدءًا من عمر 13 عامًا تنافسوا في بطولة FIFA19 بنظام خروج المغلوب، حيث تأهل بنهاية اليوم الثاني 32 لاعباً سيخوضون غداً غمار التصفيات النهائية.ورصدت الهيئة العامة للرياضة جوائز مالية لهذه البطولة وصلت إلى 690 ألف ريال للفائزين من المركز الأول وحتى الثامن، حيث سيحصل صاحب المرتبة الأولى على مبلغ 300 ألف ريال، فيما سيكون نصيب صاحب المركز الثاني مبلغ 200 ألف ريال، على أن يحصل صاحب المرتبة الثالثة على مبلغ 100 ألف ريال، أما صاحب المركز الرابع فسيحصل على مبلغ 50 ألف ريال، أما أصحاب المراكز من الخامس وحتى الثامن فسيحصلون على مبلغ 10 آلاف ريال.// انتهى//20:40ت م0104