أبوعريش 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018م واسسيّرت جمعية الريان الخيرية بمركز وادي جازان التابع لمحافظة أبوعريش أمس ، رحلة لأداء مناسك العمرة ، وذلك ضمن برامج الجمعية لرعاية وخدمة الأسر ضمن نطاق عملها .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن أحمد حصيبي أن رحلة العمرة تأتي ضمن مختلف البرامج والمشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية ، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من الرحلة بلغ 49 معتمرًا، سائلًا الله تعالى أن يتقبل من المعتمرين عمرتهم وأن يجزي من تكفل بدعم هذا المشروع الخيري خير الجزاء .// انتهى //20:42ت م0105