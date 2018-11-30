اجتماعي / جمعية الريان بمركز وادي جازان تسيّر رحلة لأداء العمرة
الجمعة 1440/3/22 هـ الموافق 2018/11/30 م واس
أبوعريش 22 ربيع الأول 1440هـ الموافق 30 نوفمبر 2018م واس
سيّرت جمعية الريان الخيرية بمركز وادي جازان التابع لمحافظة أبوعريش أمس ، رحلة لأداء مناسك العمرة ، وذلك ضمن برامج الجمعية لرعاية وخدمة الأسر ضمن نطاق عملها .
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن أحمد حصيبي أن رحلة العمرة تأتي ضمن مختلف البرامج والمشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية ، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من الرحلة بلغ 49 معتمرًا، سائلًا الله تعالى أن يتقبل من المعتمرين عمرتهم وأن يجزي من تكفل بدعم هذا المشروع الخيري خير الجزاء .
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20:42ت م
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